Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из разных стран, в том числе из России и Беларуси.

При этом львиная доля компаний - китайские, их 28. В списке также еще значатся Пакистан, Мьянма, Тайвань.

Из российских компаний под новые ограничения попала DMT Electronics, которая, согласно открытым данным, является поставщиком электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.

"В этом перечне содержатся юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США", - указали в ведомстве США.

Ранее Япония объявила о введении новых санкций против России, а также назначенных россиянами "чиновников" из Херсонской области и "ЛДНР". В список попали 39 россиян, 73 организации, один банк, а также 9 человек "из восточных и южных регионов Украины, которые считаются непосредственно причастными к так называемой "аннексии" Российской Федерацией".

Также недавно Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России. В санкционном пакете ужесточаются запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора.