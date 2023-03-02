Российские оппозиционеры и оппозиционные бизнесмены обратились к руководству Великобритании и Евросоюза с просьбой вычеркнуть их из санкционных списков.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Российские критики президента Владимира Путина весь прошлый год оказывали давление на США и их союзников, чтобы те наложили санкции на тысячи кремлевских чиновников и бизнес-магнатов. Теперь они хотят, чтобы те, кто выступает против войны, были исключены из черных списков", - пишет агентство.

По его данным, бизнесмен в изгнании Михаил Ходорковский на этой неделе направил в Министерство иностранных дел Великобритании призыв снять санкции с миллиардера Олега Тинькова, публично осудившего войну и отказавшегося от российского гражданства.

"Я считаю, что решение о введении против него санкций было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко связано с публичным разрывом с этим режимом и его агрессивной войной", - сказал Ходорковский в интервью, сославшись на неоднократную критику Тинькова в адрес правительства Путина.

Официальное заявление в МИД Великобритании подал и сам Тиньков.

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне. Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало бы, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", - заявил Тиньков.

Как мы писали, осенью банкир Тиньков в соцсети отказался от гражданства РФ.

Правда, сразу же удалил из Инстаграма свой пост об отказе от гражданства России.