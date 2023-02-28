Единственным главой региона в России, не попавшим под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Об этом сообщают российские медиа.

24 февраля США ввели новый пакет санкций в отношении граждан России. Среди попавших под ограничения оказались десятки российских губернаторов, на которых ранее санкции не распространялись.

Однако губернатора Еврейской АО нет в санкционном списке министерства финансов США, куда включаются все попавшие под санкции лица.

Руководители остальных 10 регионов Дальневосточного федерального округа в этом перечне теперь фигурируют, как и главы 78 других субъектов РФ.

Ранее "Страна" сообщала об этом санкционном пакете. Под ограничения кроме прочих попали российская компания, которая взяла на себя управление Запорожской атомной станцией, а также российская телеведущая Ольга Скабеева.

На днях мы также писали, что США готовят ограничения для обходящих антироссийские санкции китайских компаний. Соединенные Штаты будут налагать другие ограничения на организации, базирующиеся в Китае, или китайские дочерние компании в Европе, которые, по их мнению, активно уклоняются от санкций.