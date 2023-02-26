Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 26 февраля. В нем Зеленский заявил, что ввел новые санкции против россиян.

Видеообращение опубликовано в Telegram-канале президента Украины.

"Подписал три указа по реализации решений СНБО. Против россиян, которые причастны к похищению украинских детей. Против представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, на днях Владимир Зеленский ввел санкции против Московской биржи и российских банкиров. В санкционный список попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Всего в нем 333 человека.

Ранее мы писали, что сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в ближайшие сто лет никакого примирения и тем более сотрудничества Украины с Россией не будет.

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