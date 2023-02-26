В воскресенье, 26 февраля, впервые с установления дипломатических отношений между Украиной и Саудовской Аравией (то есть, с 1992 года) в Киев нанес визит министр иностранных дел этой страны принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Рассчитываю на то, что визит придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", - написал он.

"Визит выглядит особенно любопытно в свете того, что Саудовская Аравия после начала российского вторжения поддерживает активные отношения с РФ и Китаем. При этом отношения с администрацией Джо Байдена переживают не лучшие времена", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Недавно в арабской стране впервые за шесть лет принимали главу КНР Си Цзиньпина. Лидеры Китая и Саудовской Аравии призвали к скорейшей деэскалации в Украине.

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