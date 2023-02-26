Официальные лица США призывают президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам в вопросе окончания войны.

Об этом говорится в материале New York Times.

Как считает издание, это нужно для влияния на страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям.

Эффективность таких переговоров газета ставит под сомнение - поскольку стороны выдвинули взаимно неприемлемые условия окончания войны. Но готовность к дипломатии "во многом носит стратегический характер".

Переговоры нужны, чтобы "успокоить союзников" и "подавить растущее желание западных стран найти конец дорогостоящей войне".

Россия сейчас демонстрирует готовность к переговорам, чтобы не оттолкнуть страны "глобального юга", которые не присоединились к санкциям, но выступают за скорейшее окончание конфликта, поскольку несут определенные издержки. И такое окончание сейчас оставило бы Россию с частью украинских территорий, то есть для Москвы этот вариант выгоден.

Президент РФ Владимир Путин объясняет своим партнерам что западные санкции привели к росту мировых цен на продовольствие. И Запад мог бы решить эту проблему, договорившись с Москвой, пишет газета.

В США сейчас опасаются, что "Путин может взять верх" в этой риторике. А поддержка более активных миротворческих усилий растет даже в самих США, где половина опрошенных социологами выступила за дипломатию. В Германии эта цифра еще выше - 58%.

Поэтому "Зеленскому говорят быть дипломатичным", пишет газета. "Но я думаю, что его инстинкт - сражаться на поле боя", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России в Центре новой американской безопасности, который консультировал команду Байдена.

Напомним, ранее WSJ писала, что Германия, Британия и Франция склоняют Зеленского к переговорам с Россией.

Также сообщалось, что Виктория Нуланд заявляла, что США готовы к переговорам по миру в Украине только на основе "формулы мира" Зеленского из десяти пунктов.