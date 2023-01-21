Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вспомнил о Наполеоне и Гитлере в связи с войной России в Украине.

Об этом сообщает EuropaPress.

"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером.

Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны. Поэтому необходимо продолжать вооружать Украину", – сказал Жозеп Боррель на церемонии награждения Форума новой экономики в Мадриде.

Ранее мы писали, что страны НАТО столкнулись с реальным дефицитом оружия и боеприпасов в результате войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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