В ближайшие сто лет никакого примирения и тем более сотрудничества Украины с Россией не будет.

Такое мнение озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому Focus.

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", - сказал Шмыгаль.

На вопрос - как следует разоружить Россию? - он ответил так:

"Санкции, отказ от сотрудничества с Россией, конфискация российских активов, военная помощь Украине".

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