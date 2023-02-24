Британская разведка сообщила, что Россия начала новый этап в войне с Украиной - Москва готовится к войне на истощение.

Об этом говорится в свежем отчете британской разведки.

Всего разведка Великобритании выделяет три этапа в войне:

1. С 2014 года стратегическая цель России в Украине, была направлена на "контроль своего соседа", говорится в отчете.

"В течение 2014-2021 годов он преследовал эту цель через подрывную деятельность, разжигая незаконченную войну на Донбассе и аннексируя Крым", - сообщает разведка.

2. Год назад Россия повернулась к новому подходу и начала полномасштабное вторжение, которое пыталось захватить всю страну и свергнуть правительство.

3. Теперь российское руководство, "вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину".

"В последние недели РФ готовиться к войне на истощение. Усилия Кремля направлены, в первую очередь, на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий", - говорится в отчете.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл планы Путина к годовщине вторжения.

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