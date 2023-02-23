Президент России Владимир Путин до сих пор хочет оккупировать Киев.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС.

"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И поэтому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину", – сказал Зеленский.

Президент уверен, что для россиян и белорусов, если те присоединятся к войне, будет огромным вызовом и проблемой занять Киев, и большой ошибкой.

Ранее мы писали, что накануне командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что у ВСУ достаточно войск, чтобы отбить повторную атаку РФ на Киев. Однако признаков подготовки такого наступления нет.

А в Воздушных силах ВСУ пообещали, что атаки сотни самолетов России на Киев не будет.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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