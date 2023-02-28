Япония объявила о введении новых санкций против России, а также назначенных россиянами "чиновников" из Херсонской области и "ЛДНР". В список попали 39 россиян, 73 организации, один банк, а также 9 человек "из восточных и южных регионов Украины, которые считаются непосредственно причастными к так называемой "аннексии" Российской Федерацией".

Об этом сообщает МИД Японии.

В списке подсанкционных россиян - заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников, сотрудники генерального штаба ВС РФ, начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, а также Турпал-Али Ибрагимов, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, правительство Японии ввело санкции против ЧВК "Вагнер", "Росбанка", институтов Российской академии наук и других организаций.

В сообщении отмечается, что активы указанных организаций в случае их обнаружения будут заморожены.

Напомним, в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли три российские банка.

Также мы писали о том, что Зеленский ввел новые санкции против россиян.