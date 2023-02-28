Япония ввела новые санкции против РФ. В списке глава концерна "Калашников", замминистра обороны и ЧВК "Вагнер"
Япония объявила о введении новых санкций против России, а также назначенных россиянами "чиновников" из Херсонской области и "ЛДНР". В список попали 39 россиян, 73 организации, один банк, а также 9 человек "из восточных и южных регионов Украины, которые считаются непосредственно причастными к так называемой "аннексии" Российской Федерацией".
Об этом сообщает МИД Японии.
В списке подсанкционных россиян - заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников, сотрудники генерального штаба ВС РФ, начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, а также Турпал-Али Ибрагимов, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кроме того, правительство Японии ввело санкции против ЧВК "Вагнер", "Росбанка", институтов Российской академии наук и других организаций.
В сообщении отмечается, что активы указанных организаций в случае их обнаружения будут заморожены.
Напомним, в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли три российские банка.
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