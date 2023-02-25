В десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли российские "Альфа-банк", "Тинькофф банк" и "Росбанк".

Новый перечень ограничительных мер 25 февраля опубликовал сайт журнала ЕС.

В пояснении к решению о санкциях указывается, что "Альфа-банк" является крупнейшим частным банком в России и "вовлечен в экономический сектор, обеспечивающий существенный источник доходов правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".

А "Тинькофф банк" "занимает лидирующие позиции в области финансовых технологий в России, оказывает поддержку своим клиентам в свете военной мобилизации в РФ", пишут авторы санкционного списка, и также указан ими как обеспечивающий существенные доходы правительству страны.

Банки уже заявили, что на их клиентах решение ЕС не отразится.

Всего в новый санкционный список попали более 120 физических лиц и организаций.

Как мы писали, новость о том, что Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России, поступила поздно вечером 24 февраля.

Сегодня ЕС официально принял десятый пакет санкций против России.