Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в среду, 1 марта, высказал позицию по войне в Украине. По его словам, позиция является "последовательной и четкой".

Об этом пишет CCTV.

"Основная позиция Китая заключается в содействии миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - заявил Цзиньпин.

Россия и Украина должны делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем, считает лидер КНР.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Беларусь поддерживает китайские мирные инициативы. По словам Лукашенко, решения должны быть "направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей".

"Страна" подробно рассказывала о китайском мирном плане, который не поддержали ни Украина, ни Запад.