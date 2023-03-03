Китай все еще рассматривает возможность предоставить летальную военную помощь России.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает CNN.

"Мы не верим, что они сняли это с обсуждения", - сказал Кирби, отметив при этом, что администрация, тем не менее, "не верит, что они приняли решение двигаться вперед".

Об истребителях для Украины: Кирби также сказал, что истребители F-16 не являются "ключевой частью" повестки дня встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не передавать оружие России для усиления в войне против Украины. К тому же, он попросил Пекин оказывать давление на Москву, чтобы она отвела свои силы.

Ранее мы писали, что в ЦРУ уверены, что Китай рассматривает возможность отправки летальных вооружений в Россию.

Кроме того, в НАТО заявили, что видят признаки подготовки Китая к поставкам оружия в Россию.

Между тем Китай опровергает планы по передаче оружия в зону конфликта в Украине. Так, в МИД КНР сообщили, что Пекин не собирается продавать России беспилотники.