Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не передавать оружие России для усиления в войне против Украины. К тому же, он попросил Пекин оказывать давление на Москву, чтобы она отвела свои силы.

Об этом сообщает Reuters.

В своей речи в немецком парламенте Шольц сказал, что его разочаровывает тот факт, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения на встрече министров финансов G20, хотя он приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

"Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы побудить к выводу российских войск. И не передавайте оружие агрессору России", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в ЦРУ уверены, что Китай рассматривает возможность отправки летальных вооружений в РФ.

Также мы писали, что в США обвинили китайскую компанию в отправке ЧВК "Вагнер" спутниковых фотографий.

Кроме того, сообщалось, что Белый дом не считает Китай объективным посредником между Россией и Украиной.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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