Китай "рассматривает возможность" отправки летальных вооружений в Россию, и США "уверены" в этом.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS News.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оборудования. Мы также видим, что окончательное решение еще не принято. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", - заявил глава разведки телеканалу CBS News.

На вопрос журналиста, зачем Китаю ради военной помощи России рисковать тесными связями с Америкой и Европой, Бернс ответил: "Это хороший вопрос, и поэтому я очень надеюсь, что они этого не сделают".

Директор ЦРУ убежден, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного", – сказал Бернс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.

При этом накануне Китай опровергал планы по передаче оружия в зону конфликта в Украине. Так, в МИД КНР заявили, что Китай не собирается продавать России беспилотники.

Тем временем война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны. Российская армия усилила атаки в направлении Бахмута, два дня подряд шли мощные обстрелы Авдеевки.

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