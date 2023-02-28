Белый дом не считает Китай объективным посредником между Россией и Украиной.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби на брифинге.

"Китай совсем не справедливый посредник между Россией и Украиной. Мы ясно видим его на стороне России, и тот факт, что завтра Китай принимает у себя президента Беларуси, также доказывает это", – сказал Кирби.

Мы сообщали, что в Пекин отправляется президент Беларуси Александр Лукашенко. Он проведет там три дня, с 28 февраля по 2 марта, и встретится с Си Цзиньпином.

Между тем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.