Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай заявил, что у Украины "нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий".

"Сейчас уникальный момент, чтобы остановить конфликт в Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы", – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что весной прошлого года Украина отказалась от переговоров под влиянием Запада.

"Два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они уехали в Стамбул, потом в Киеве вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования. Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров", – сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь не будет присоединяться к РФ. Также он потребовал усилить охрану границ Беларуси, чтобы принять меры реагирования. Об этом Лукашенко заявил после взрывов на военном аэродроме под Минском, где базируется российская авиация.

Также "Страна" писала о том, что в Беларуси заявили о причастности партизан к взрыву. Кроме того, сообщалось, что на границе с Беларусью погиб боец теробороны Волыни.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.