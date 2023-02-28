Китайская компания Spacety Co предоставляла ЧВК "Вагнер" спутниковые снимки.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, сообщает CNN.

"Одна из компаний, внесенных в черный список, – Spacety Co – предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер", – сообщил он.

Критенбринк добавил, что США доводят информацию о возможности предоставления Китаем военной помощи России для использования в Украине.

Ранее Spacety была внесена в черный список Минторга США, предполагающий ограничения на проведение операций "на основе информации, указывающей на то, что они оказывают существенную поддержку ВС РФ и/или компаниям в российском ВПК, а также осуществляют деятельность, противоречащую интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики".

Сегодня Япония объявила о введении новых санкций против России, а также назначенных россиянами "чиновников" из Херсонской области и "ЛДНР". В список попала и ЧВК "Вагнер".

Мы рассказывали, как в ЧВК "Вагнер" следят за дисциплиной и соблюдением секретности.