Франция не будет соревноваться с ЧВК "Вагнер" в Африке.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон накануне турне по нескольким странам Африки, сообщает ВВС News.

Издание пишет, что Макрон назвал ЧВК "Вагнер" "страховкой жизни проваливающихся режимов". По его словам, африканские страны в конечном итоге перестанут обращаться за услугами к "Вагнеру", когда увидят, что она лишь сеет несчастья.

Макрон в своей речи объявил о сокращении численности французских войск в Африке (около 3000 французских военных пока остаются, например, в Чаде и Нигере), заявив, что Париж не намерен втягиваться в военное противостояние с другими странами.

"Многие хотели бы нас подтолкнуть к тому, чтобы вступить в соревнование, которое я со своей стороны считаю анахронизмом... Кое-кто приходит со своими армиями и со своими наемниками там и тут", - сказал президент Франции.

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