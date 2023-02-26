Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) опубликовал сводку о ситуации в Украине за 25 февраля. В информации аналитики верифицировали некоторые видео и фото с фронта.

ISW, ссылаясь на опубликованную фотографию наемников, позирующих у въезда в поселок, заявил, что российская ЧВК "Вагнер", вероятно, захватила Ягодное под Бахмутом. При этом до сих пор нет кадров, подтверждающих захват россиянами соседней Берховки (о чем также заявлял глава "вагнеровцев" Пригожин).

Об этом заявляет американский "Институт изучения войны".

Там сообщают, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 24 февраля, видно, как украинские силы обстреливают российскую пехоту в Джерельном в 15 километрах к западу от Сватово.

Также кадры, опубликованные 24 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, немного продвинулись в восточном Бахмуте.

Кроме того, как пишут в "Институте изучения войны", фотографии от 25 февраля указывают на то, что российские войска имели незначительное продвижение к юго-западу от Авдеевки и возле села Победа.

Война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны. Российская армия усилила атаки в направлении Бахмута, два дня подряд шли мощные обстрелы Авдеевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.