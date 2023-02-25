Пригожин заявил о захвате Ягодного на северо-западе Бахмута и показал фото "вагнеровцев" на въезде в село
Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о захвате села Ягодное на северо-западе Бахмута.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Пригожина, захват произошел сегодня вечером, 25 февраля. Также опубликовано фото наемников "Вагнера" у въезда в населенный пункт.
Украина сдачи населенного пункта не подтверждала. В сегодняшних сводках украинского Генштаба Ягодное вообще не упоминается.
"Если Ягодное захвачено, то далее россиянам открывается путь к Хромово (бывшее Артемовское), через которое пролегает основная дорога снабжения украинских сил в Бахмуте", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, сегодня к югу от Ягодного взорвали дамбу Северного ставка, что можно понимать как попытку затруднить движение россиян к Хромово.
Война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.
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