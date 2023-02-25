Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о захвате села Ягодное на северо-западе Бахмута.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пригожина, захват произошел сегодня вечером, 25 февраля. Также опубликовано фото наемников "Вагнера" у въезда в населенный пункт.

Украина сдачи населенного пункта не подтверждала. В сегодняшних сводках украинского Генштаба Ягодное вообще не упоминается.

"Если Ягодное захвачено, то далее россиянам открывается путь к Хромово (бывшее Артемовское), через которое пролегает основная дорога снабжения украинских сил в Бахмуте", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня к югу от Ягодного взорвали дамбу Северного ставка, что можно понимать как попытку затруднить движение россиян к Хромово.

Война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 366-го дня войны. "Вагнеровцы" заявили о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Генштаб ВСУ это опровергает. В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши. Резко активизировалась тема Приднестровья и возможного вторжения в него Украины. Китай опубликовал свой "мирный план".

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