В Угледаре Донецкой области идут круглосуточные бои.

Об этом рассказал украинский военнослужащий с позывным Зверь корреспонденту ВВС Орле Герин, репортаж которой из фронтового города под Донецком публикует британское издание.

На одном из фото виден миномет ВСУ, работающий из городской застройки.

"Когда-то в этом процветающем шахтерском городке жили 15 тысяч человек. Но теперь это пустошь - одна из многих на 1300-километровой линии фронта в Украине. Почерневшие жилые дома возвышаются над пустынными улицами. От церкви остался только мрачный остов - с нее слетела крыша и выбиты окна. Еще стоит крест, пробитый осколками. В горке на детской площадке видны пулевые отверстия. Детей в Угледаре давно нет", - пишет Орла Грин.

Линия фронта - в километре от Угледара, поэтому взрывы часто заглушают речь собеседников журналистки. Ей рассказывают о тяжести жизни военных в обстановке постоянных атак, когда бодрствовать приходится по 20 часов в сутки.

В разрушенном городе остаются около 300 стариков.

Одна из них, Валентина, говорит журналистке: "Мы, конечно, напуганы. Но что мы можем сделать? Мы живем с этим". Она вспоминает, как здесь жили до вторжения: "Город был тихий, спокойный и чистый. Люди работали, имели деньги. Что сказать? Хороший был город".

Ранее мы писали, что, по данным американского Института изучения войны, российские войска немного продвинулись на северо-запад от Бахмута.

Также "Страна" рассказывала, что в Силах обороны заявили, что на Угледарском направлении российские войска почти прекратили штурмовые и диверсионные действия ночью и используют это время для восстановления сил и подтягивания резервов.