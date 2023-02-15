Из фронтового Угледара Донецкой области эвакуировали последнего ребенка.

Об этом сообщает Национальная полиция в своем Facebook.

Сообщается, что 15-летнего подростка эвакуировали вместе с семьей. При этом в городе остаются еще 300 взрослых жителей, которые отказываются от эвакуации.

"Экипаж "Белый ангел" вывез всех детей из Угледара. 15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска. Рискуя жизнью, "Белые ангелы" провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей. В настоящее время семья находится в безопасности. По состоянию на сегодняшний день ситуация в Угледаре остается напряженной", - говорится в сообщении.

Ранее газета The Washington Post опубликовала репортаж из Угледара Донецкой области.

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