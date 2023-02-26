У россиян в Бахмуте Донецкой области за последние дни есть "ситуативные успехи".

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир роты батальона "Свобода" (Нацгвардия) Евгений Оропай.

По его словам, враг усиливает атаки с 24 февраля, и продвинулся с юга и севера Бахмута. Оропай объясняет это тем, что у россиян усилилась артиллерия.

"Враг постоянно атакует Бахмут с фронта и уничтожает все здания, которые там находятся. И понемногу начинает отжимать (территорию - Ред.), так как мы бережем свои силы и отводим наши войска на 15-20-30 метров назад, чтобы хоть как-то укрыться от артиллерийских и минометных обстрелов", - заявил военный.

При этом россиянам не дают закрепляться на захваченных территориях, нанося по ним артиллерийские и танковые удары.

Также он считает, что оборона Бахмута важна для сдерживания российских сил и подготовки контрнаступления, которое начнется "в ближайшее время".

Напомним, вчера ЧВК "Вагнер" заявила о захвате поселка Ягодное к северо-западу от Бахмута. Генштаб этого не подтверждает.

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