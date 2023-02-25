Бежавший в Норвегию бывший командир отделения ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Новая газета Европа" со ссылкой на постановление суда.

В документах обвинения говорится, что в ночь с 21 на 22 февраля Медведев ввязался в драку в центре норвежской столицы, после чего сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.

"В среду 22 февраля 2023 года, около 5:00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников", — говорится в постановлении об аресте.

Незадолго до этого, около 3:20 ночи Медведев вступил в драку с неназванным человеком неподалеку от одного из баров Осло.

Дело Медведева рассмотрят в окружном суде Осло 25 апреля. Прокурор предъявил ему обвинение по трем уголовным статьям.

Андрей Медведев нелегально пересек границу России и Норвегии в январе этого года, после чего запросил политическое убежище в скандинавском королевстве. До ареста он проживал по секретному адресу в Осло.

В Норвегии заявляли, что не собираются выдавать сбежавшего из России командира подразделения ЧВК "Вагнер".