В российской ЧВК "Вагнер" на фоне больших потерь перестали наказывать наемников казнями.

Об этом пишет The Washington Post.

Попавшие в украинский плен наемники "Вагнера" рассказали изданию о том, как изменилась политика ЧВК в отношении казней за отказ воевать.

Наемники – 30-летний Илья и 35-летний Михаил – попали в украинский плен в северной части Бахмута Донецкой области. Оба рассказали, что были завербованы, пока отбывали наказания в российских колониях за причинение смерти в состоянии алкогольного опьянения. По словам наемников, в ЧВК их предупреждали о том, что всех, кто попробует сбежать с фронта, ждет "обнуление" (так в "Вагнере" называют казни).

Однако, добавили они, ситуацию кардинально изменили шокирующие потери ЧВК. Илья сказал, что за 72 часа при попытке штурма села Красная Гора вблизи Бахмута были убиты 400 "вагнеровцев", а их трупы просто оставили лежать на снегу.

Нарушителей правил – дезертиров и тех, кто принимал алкоголь или наркотики – на фоне больших потерь перестали казнить, заявили пленные.

Недавно официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что ЧВК "Вагнер" потеряла на войне в Украине более 30 тысяч человек.

Ранее еще одно издание The New York Times взяло интервью у пленных "вагнеровцев" в следственном изоляторе недалеко от Львова. Они рассказали, как служили в ЧВК "Вагнер" и участвовали в атаках "живой волной".