Журналист Bild Юлиан Рёпке опубликовал в Твиттере "наглядные доказательства того, что северный район Бахмута Ступки пал перед российскими войсками вторжения".

"Вот уже несколько недель территориальные претензии Вагнера были или остаются ближе к реальности, чем претензии украинского генштаба, к сожалению", - написал Рёпке.

На фото - российские военные в неизвестных развалинах, а также спутниковый снимок

Ранее о захвате Ступок сообщала ЧВК "Вагнер". Украина этого не подтверждала.

При этом сегодня украинский командир с позывным "Мадьяр" заявил в своем видеоблоге, что самое сложное положение сложилось на севере Бахмута (где и находятся Ступки, а также Ягодное, недавно, как заявлялось, захваченное "Вагнером", но Украина этого не подтверждала).

Напомним, сегодня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация в районе Бахмута Донецкой области крайне напряженная.

Также ранее в ВСУ сообщили, что Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное.

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