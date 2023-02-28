Ситуация в районе Бахмута Донецкой области крайне напряженная. Об этом сообщил Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

"Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город", - заявил Сырский.

Напомним, ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр рассказал о ситуации в Бахмуте. Он заявил, что россияне "хотят побыстрее взять в кольцо" наших военных.

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Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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