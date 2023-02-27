Президент Украины Владимир Зеленский, который ввел новые санкции против россиян, записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 27 февраля.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил, что на Бахмутском направлении ситуация становится все тяжелее. Прокомментировал ночную атаку беспилотников, сказав, что именно для противодействия таким атакам и нужны ПВО и самолеты. Сказал, что небо будет защищено только тогда, когда союзники снимут "авиационное табу". Сообщил о совещаниях с силовиками и экономическим блоком, в том числе с главой СБУ. Рассказал о встрече с министром финансов США. Сказал, что верит в то, что Запад найдет способ конфискации российских активов.

Напомним, в четверг, 23 февраля, Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором были рассмотрены вопросы ситуации на границах Украины и вокруг Молдовы.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам Владимира Зеленского, президент РФ Владимир Путин до сих пор хочет захватить Киев.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

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