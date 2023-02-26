Украинские военные сбили самолет российских войск под Авдеевкой в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в воскресенье, 26 февраля.

"Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110 механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой", - сказал Зеленский.

В то же время президент Украины не сообщил никаких подробностей по сбитому самолету.

Ранее мы писали, что недавно ВСУ подбили под Бахмутом российский бомбардировщик, но тот долетел до аэродрома. На этом самолете ранее летал куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Также "Страна" публиковала видео этого борта после обстрела.

Война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны. Российская армия усилила атаки в направлении Бахмута, два дня подряд шли мощные обстрелы Авдеевки. Президент Франции сообщил, что едет в Китай, визит состоится в начале апреля.

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