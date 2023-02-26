В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 26 февраля. Сообщается, что армия РФ наступает на пяти направлениях и активно применяет авиацию под Авдеевкой и Марьинкой.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Ракетных пусков на протяжении суток не было. Противник нанес 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из РСЗО. Был использован боевой дрон в районе Поповки Сумской области. На Купянском и Лиманском направлении противник наступал у населенных пунктов Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздоловки и Федоровки. На Бахмутском направлении - у Васюковки, Зализнянского, Дубово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ивановского и Ступочек. На Авдеевском и Шахтерском направлении - у Каменки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Угледара. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки. Украинская авиация нанесла 4 прицельных удара по местам сосредоточения живой силы и техники врага.

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, морская пехота РФ понесла серьезные потери под Угледаром.

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