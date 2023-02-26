Морская пехота РФ понесла серьезные потери под Угледаром - разведка Британии

Британская военная разведка сообщает о потерях российской армии под Угледаром Донецкой области.

Об этом говорится в новой сводке разведки.

Публикуя спутниковые снимки, служба комментирует их: "На снимках видны сосредоточенные потери российской техники в Угледарском секторе Донецкой области. Эти машины, вероятно, входили в состав российской 155-й бригады морской пехоты, которая шла в авангарде недавних дорогостоящих наступлений и считается элитной пехотой в российской армии".

По данным британских разведчиков, в отличие от столь же престижной воздушно-десантной пехоты, морпехи не были развернуты в Украине как единое крупное соединение. Вместо этого отдельные подразделения были присоединены к группам войск, в которых доминируют сухопутные войска. Таким образом, МП выполняла одни из самых сложных тактических задач на войне и понесла очень большие потери.

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