На Угледарском направлении российские оккупационные войска почти прекратили штурмовые и диверсионные действия ночью и используют это время для восстановления сил и подтягивания резервов.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

"Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех", - сказал он.

По словам Дмитрашковского, раньше ночью в направлении Угледара постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы россиян. На сегодняшний день они пытаются в ночное время восстанавливаться, подтягивать резервы, личный состав.

Зато днем, по словам Дмитрашковского, враг очень мощно применяет артиллерию (так за день 16 февраля 223 раза на Донецком направлении) и штурмовые действия, которых в четверг в районе Угледара и Марьинки было 16. Также противник применяет авиацию.

В то же время, по словам полковника, 16 февраля была уничтожена целая батарея российских пушек Д-30 вместе с обслуживающим составом.

"В целом, все атаки за вчерашний день и за эту ночь были отбиты. Никакого продвижения врага там не наблюдается", - подчеркнул спикер Сил обороны Таврического направления. В то же время он отметил, что оккупанты, очевидно продолжат штурмовые действия, поскольку имеют задание от режима Путина - выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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