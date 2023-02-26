Зеленский уволил командующего Объединенных сил - Указ
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего ООС Эдуарда Москалева.
Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 26 февраля, на сайте Офиса президента.
"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил", - говорится в указе.
Эдуард Москалев был командующим с 15 марта прошлого года, сменив на этой должности Александра Павлюка.
До этого генерал-майор Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.
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