В районе Ягодного на север от Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное", - заявил он.

В районе Ягодного продолжаются сейчас ожесточенные бои, украинское командование принимает меры по недопущению продвижения врага в этом направлении, добавил Череватый.

Напомним, в субботу россияне заявили о захвате поселка Ягодное к северо-западу от Бахмута. Украина этого не подтверждает.

От Ягодного открывается путь к населённому пункту Хромово, через который проходит основная дорога снабжения украинских войск в Бахмуте. Если Хромово будет захвачено, Бахмут фактически окажется в окружении. Поэтому бои на данном направлении имеют большое значение для всей битвы за город.

Также Институт изучения войны писал, что "вагнеровцы" могли захватить село Ягодное под Бахмутом.