Командир ВСУ с позывным Мадьяр рассказал о ситуации в Бахмуте, который российские войска пытаются окружить.

"Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключениям направлениям Бахмута. Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений. Что-то они себе снова нарисовали, хотят побыстрее нас взять в кольцо… Окружения нет, очень тяжелая ситуация на дальнем северном фланге, оттуда идут штурмовые действия врага. Они не многоразовые, они безостановочные: ложатся, выносят остатки 200-х и 300-х и снова валят", – рассказал Мадьяр.

По его словам, россияне "очень хотят перекусить одну из дорог, чтобы сформировать оперативное окружение".

"Враг бьет по городу артиллерией, танками, РСЗО, минометами, в последние добавил авиацию. 3-4 раза за ночь залетают самолеты", – сказал боец.

Также он сообщил, что ВСУ в Бахмуте не имеют нужного количества вооружений для наступления.

"Для наступательных действий у нас тут средств не хватает. Не хватает мин, всех без исключения - от 60-х до 120-х. Не хватает ручных гранатометов и тех средств, которые нужны тем, кто ежесекундно находится в контакте (с россиянами). Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем", – говорит Мадьяр.

Ранее "Страна" сообщала, что российская армия усилила атаки Бахмута и продвинулась с юга и севера, а также о том, что "вагнеровцы" могли захватить село Ягодное под Бахмутом.