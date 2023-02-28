В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 февраля.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовать Бахмут. ВСУ отразили атаки в районах Дубово-Васильевки, Богдановки, Бахмута, Часов Яра и Белой Горы Донецкой области. На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ наступала в районах Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области, но безуспешно. На Авдеевском и Шахтерском направлениях ВСУ отразили атаки в районах Каменки, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок РФ не выявили. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление. Россияне нанесли ракетный и 2 авиаудара, совершили более 20 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения российской армии.

Напомним, сегодня в Раде назвали вероятное направление контрнаступления ВСУ и озвучили, что для него нужно.

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Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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