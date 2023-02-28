Противник пытался прорвать оборону возле Куземовки и Новоселовского на Сватовском направлении.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "Эспрессо".

"Постоянные попытки наступления со стороны российско-оккупационных войск. В основном, это Кременское направление. Были попытки с помощью тяжелой техники прорваться на Сватовском направлении, но ничего на сегодняшний день у них не выходит, несмотря на то, что туда большие силы брошены. На сегодняшний день все у нас стабильно", - сообщил он.

Напомним, 27 февраля Гайдай сообщил, что в Луганской области частично началось новое полномасштабное наступление РФ.

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