В Луганской области частично началось полномасштабное наступление, о котором говорили ранее.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире "Белсат".

"Уже идет эскалация, уже идет частично реализация полномасштабного наступление. В оккупированную часть Луганской области свезли огромное количество тяжелой техники. Много привезли новомобилизированных солдат из России. И мы видим, что последнее время идут в наступление в разных направлениях разными составами, то есть происходит зондирование слабых мест в обороне Украины", - сказал он.

Он также заявил, что войска РФ не будут атаковать большим числом техники и войск.

"Их наступление - это много атак маленькими группами", - рассказал он.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.