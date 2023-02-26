В ГУР Минобороны рассказали, когда ВСУ перейдут в контрнаступление
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что украинское контрнаступление начнется весной.
Об этом он заявил в комментарии DW.
Его задача - "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России", - сообщил Скибицкий.
Цель - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым".
Также он не исключил ударов по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области.
Ранее министр обороны Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.
По данным Института изучения войны, украинская оборона Бахмута истощает силы РФ и может создать условия для контрнаступления ВСУ.
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