Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что украинское контрнаступление начнется весной.

Об этом он заявил в комментарии DW.

Его задача - "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России", - сообщил Скибицкий.

Цель - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым".

Также он не исключил ударов по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области.

Ранее министр обороны Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

По данным Института изучения войны, украинская оборона Бахмута истощает силы РФ и может создать условия для контрнаступления ВСУ.

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