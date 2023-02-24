Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке Вооруженными силами контрнаступления.

Об этом он написал в Facebook.

"Будет контрнаступление. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить и обеспечить его", - заявил Резников.

По его словам, год назад Украине было сложно достать "серьезное оружие", а сейчас западные страны видят, что Украина - это "щит Европы на востоке" и сейчас в войне наступает новый период.

"Мы вступаем в новый период. С новой задачей - одержать победу. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос на повестке дня - какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа - это освобождение всех наших территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России", - сообщил Резников.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Россия попытается осуществить еще одно масштабное наступление по разным направлениям, однако оно будет для нее проигрышным.

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