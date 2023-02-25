Армия РФ наступает на традиционных направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, продолжая увеличивать там численность личного состава.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Основное из нее:

За сутки отражены около 70 атак противника. На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытались улучшить тактическое положение вблизи Масютовки, а также выбить ВСУ из Серебрянского лесничества. На Бахмутском направлении противник провел ряд атак у Берховки, Ивановского и Пивничного (бывшее Кирово, к востоку от Торецка). На Авдеевском и Шахтерском направлениях - отбиты атаки у Невельского, Первомайского и Марьинки.

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