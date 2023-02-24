Армия РФ наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях и увеличивает численность личного состава на этих направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Основное из нее:

1. На Купянском и Лиманском направлениях РФ провела несколько безуспешных атак – в частности, в районах Серебрянского лесничества, Верхнекаменского и Раздоловки Донецкой области. На Бахмутском направлении армия РФ безуспешно наступала в районах Дубово-Васильевки, Берховки и Железнянского. На Авдеевском и Шахтерском направлениях она наступала в районах Первомайского, Невельского и Марьинки, но тоже безуспешно.

2. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок россиян не выявлено.

3. Российская армия нанесла 18 авиаударов, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.

4. В Чаплинке Херсонской области введен круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года. Возможная причина – переброска военной техники из Крыма для укрепления оборонной линии.

5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. ПВО уничтожила 1 ударный вертолет Ми-24 и 1 БПлА "Ланцет".

Отметим, что на 24 февраля многие боялись начала нового масштабного наступления РФ, а глава ГУР Кирилл Буданов прогнозировал "небольшой ракетный удар". Но пока ничего особенного не произошло.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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