Самое сложное направление в Луганской области - под Кременной. Там сейчас продолжается активная фаза боевых действий.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Апостроф TV.

Украинские военные удерживают там оборону, местами отбивают позиции у противника, заявил Гайдай.

"Из трех направлений - Белогоровка, Кременная и Сватовское, Кременная - самое сложное направление. Туда бросили максимальное количество сил и средств, они установили там очень мощные РЭБ-системы, которые не дают работать БПЛА и квадрокоптерами. Но все нормально, держат оборону, и даже кое-где отбивают позиции", - заявил Гайдай.

Ранее глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что Россия, скорее всего, готовит большое наступление на 24 февраля сразу по нескольким направлениям.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что на территории Луганской области в ближайшее время стоит ожидать наступления - россияне не просто так накапливают технику и живую силу в больших объемах. Однако украинское командование наблюдает за ситуацией и готовится к обострению.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС News 16 февраля заявил, что российское наступление уже началось. "Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", - сказал тогда украинский президент.