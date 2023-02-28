Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что вероятным направлением контрнаступления ВСУ является направление Мелитополя и Бердянска.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"На каком направлении? Я думаю, что важное направление - Залужный (Валерий, главком ВСУ - Ред.) сказал о Мариуполе, я думаю где-то примерно в эту сторону. Мелитополь, Бердянск - это коридор, по которому мы должны двигаться", - заявил секретарь комитета парламента.

По его словам, перед контрнаступлением необходимо остановить врага на Восточном направлении.

"Я не буду прогнозировать. То, что я вижу – нам нужно сейчас остановить врага, который на нас давит, потому что мы сейчас говорим все о контрнаступлении в то время, когда враг потихоньку нас вытесняет на Восточном направлении, преобладает в количестве, в количестве техники, оттесняет наших солдат", - заявил Костенко.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны рассказали, когда ВСУ перейдут в контрнаступление.

Также сообщалось, ряд западных СМИ, в частности, Politico писало, что у Байдена срочно требуют от Украины закрепления успехов на передовой и контрудара ВСУ.