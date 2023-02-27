Запад может оказать на Украину давление чтобы склонить к переговорам с Москвой, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

Об этом пишет Bild.

С помощью нового оружия на Западе хотят дать Украине шанс вернуть себе больше оккупированных территорий к осени.

Но если контрнаступление провалится, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится, пишет издание со ссылкой на информацию из правительственных кругов США и Германии.

В целом эти оценки совпадают с прогнозом "Страны", который мы давали по поводу второго года войны.

Также сообщалось, что, по данным WSJ, Германия, Британия и Франция склоняют Зеленского к переговорам с Россией.

Кроме того, NYT вчера писали, что в США призывают Зеленского показать открытость к дипломатическому диалогу об окончании войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.