Соединенные Штаты уведомляют ближайших союзников о возможности введения санкций против Китая, если он предоставит России военную помощь для боевых действий в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, консультации, которые все еще находятся на предварительной стадии, призваны заручиться поддержкой ряда стран, особенно стран "Большой семерки" (G7), для координации поддержки любых возможных ограничений.

Первоначальные шаги администрации президента США Джо Байдена по противодействию поддержке Китая включали неформальные контакты на уровне персонала и на дипломатическом уровне, включая министерство финансов, говорится в публикации.

Напомним, на днях президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.

Ранее мы писали, что сразу два крупных американских издания пишут о планах Китая поставить оружие России. По данным источников газеты Politico, Китай рассматривает возможность отправки в РФ беспилотников, боеприпасов и стрелкового оружия.

О том же пишет и The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня финансовый комитет Палаты представителей США принял несколько законопроектов, предполагающих введение ограничений против Китая и направленных на защиту Тайваня от возможных посягательств со стороны Пекина.