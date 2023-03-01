Для защиты Тайваня. В США приняли несколько законов против Китая
Финансовый комитет палаты представителей США принял несколько законопроектов, предполагающих введение ограничений против Китая и направленных на защиту Тайваня от возможных посягательств со стороны Пекина.
Среди утвержденных инициатив:
- "Закон о предотвращении конфликтов на Тайване", нацеленный на сдерживание возможной военной агрессии КНР в отношении острова. Он также требует от главы минфина США Джанет Йеллен ввести финансовые санкции против чиновников КНР и членов их семей.
- "Закон о давлении на регулирующие организации для прекращения угроз от КНР". Инициатива предписывает властям США добиваться исключения Китая из крупнейших международных объединений, включая G20, Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору.
- Законопроекты в поддержку членства Тайваня в Международном валютном фонде.
- Инициативы, предполагающие давление на МВФ с тем, чтобы институт сокращал долю юаня в корзине специальных прав заимствования.
Ранее командующий военно-морскими операциями США старший адмирал Майкл Гилдей заявил, что американские военные должны быть готовы отреагировать на возможное вторжение на Тайвань.
Также в США говорили, что не намерены снижать темпы поставок вооружений Тайваню, несмотря на войну в Украине.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.