Министерство иностранных дел Тайваня выделило 1,8 млрд тайваньских долларов (приблизительно 56 млн долларов США) из бюджета страны на текущий год для оказания помощи в восстановлении Украины. Деньги пойдут на проекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает издание Caribbean News Global со ссылкой на заявление МИД.

По случаю годовщины российского вторжения МИД Тайваня заявил, что планирует предпринять с властями Украины совместные усилия по восстановлению больниц, школ, церквей, объектов электроэнергетики, водоснабжения, мостов и транспорта. Речь идет как о двусторонних, так и многосторонних совместных проектах.

"С момента начала войны народ и правительство Тайваня пожертвовали в общей сложности 27 тонн медикаментов и более 700 тонн гуманитарной помощи. Помощь с Тайваня быстро доставлялась через Польшу, Словакию и другие соседние страны украинцам, стремящимся защитить свои дома во время войны. Кроме того, Тайвань пожертвовал более 41 миллиона долларов США на усилия, предпринятые в координации с соседними странами, включая Польшу, Чехию, Словакию и Литву, и с международными организациями для переселения украинских беженцев. Он также оказал непосредственную помощь Киеву и Буче, прифронтовым Харькову, Николаеву и Херсону. Фонды поддержали больничные, церковные, гуманитарные и зимние программы помощи, чтобы помочь украинцам пережить войну и суровую зиму", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, в ведомстве обозначили свое неприятие применения силы и призвали все стороны урегулировать свои разногласия "мирным и рациональным путем посредством общения и переговоров в рамках международного права".

Тайвань призвал Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

"Тайвань будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, европейскими странами и другими странами-единомышленниками, чтобы избавить Украину от бедствий войны, восстановить мир и процветание в стране, а также совместно поддерживать региональный и глобальный мир и стабильность", - отметили в МИДе.

Ранее мы писали, что в госбюджете Украины на текущий год заложено 35,5 млрд гривен для ликвидации последствий вооруженной агрессии. Кроме того, для восстановления Украины будут использоваться средства, конфискованные у российских банков.

Также мы приводили заявление "Укрэнерго" о том, что на восстановление энергосистемы страны уйдут годы.